В одном из районов Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства

Информацию о том, что на территории муниципального образования поселка Большая Ирба Курагинского района Красноярского края зарегистрирована вспышка бешенства среди крупного рогатого скота предоставило Управление Россельхознадзора по региону.

В ведомстве отмечают, что в целях принятия мер, направленных на ликвидацию особо опасного заболевания и недопущения его распространения, ветеринарами проведено обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, были определены границы угрожаемых зон, а также разработан план мероприятий по ликвидации бешенства.

«Проведен подворный обход неблагополучных населенных пунктов с целью выявления больных животных и проведения мероприятий по вакцинации восприимчивых животных», - говорится в сообщении ведомства.

В правительство региона было направлено представление о введении карантина по бешенству животных.

Специалисты Россельхознадзора напоминают о необходимости вакцинации домашних животных против бешенства и соблюдению осторожности при контактах с дикими животными.