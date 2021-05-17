17 мая
Красноярск
погода +12 °C
74.0
 
€ 89.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В одном из районов Красноярского края зафиксирована вспышка бешенства

Главная Происшествия
Красноярск
15:20 17 Мая 2021
общество, в красноярском крае, животные
версия для печати Ico_print

Информацию о том, что на территории муниципального образования поселка Большая Ирба Курагинского района Красноярского края зарегистрирована вспышка бешенства среди крупного рогатого скота предоставило Управление Россельхознадзора по региону.

В ведомстве отмечают, что в целях принятия мер, направленных на ликвидацию особо опасного заболевания и недопущения его распространения, ветеринарами проведено обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, были определены границы угрожаемых зон, а также разработан план мероприятий по ликвидации бешенства.

«Проведен подворный обход неблагополучных населенных пунктов с целью выявления больных животных и проведения мероприятий по вакцинации восприимчивых животных», - говорится в сообщении ведомства.

В правительство региона было направлено представление о введении карантина по бешенству животных.

Специалисты Россельхознадзора напоминают о необходимости вакцинации домашних животных против бешенства и соблюдению осторожности при контактах с дикими животными. 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе

В Красноярске суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе

17 Мая 2021 г.
Взятка составляла два миллиона рублей
Новости Красноярска: В Канске забрали из семьи малыша, больного онкологией

В Канске забрали из семьи малыша, больного онкологией

17 Мая 2021 г.
Прокурорскую проверку организовали по сообщениям в СМИ
Новости Красноярска: Шестилетний мальчик угодил под колеса иномарки

Шестилетний мальчик угодил под колеса иномарки

17 Мая 2021 г.
ДТП случилось во дворе дома
Новости Красноярска: В Красноярске автомобильная авария унесла жизни двух человек

В Красноярске автомобильная авария унесла жизни двух человек

15 Мая 2021 г.
«Тойота» врезалась в УАЗ
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП с участием иномарки и микроавтобуса пострадали 10 человек

В Красноярском крае в ДТП с участием иномарки и микроавтобуса пострадали 10 человек

15 Мая 2021 г.
Авария произошла на федеральной трассе "Енисей"
Новости Красноярска: Житель Шарыпово попал под следствие за жестокое убийство собаки

Житель Шарыпово попал под следствие за жестокое убийство собаки

14 Мая 2021 г.
Ему грозит срок до 5 лет
Новости компаний
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае к осени планируется вакцинировать 1,3 млн человек

В крае к осени планируется вакцинировать 1,3 млн человек

12 Мая 2021 г.
Губернатор Александр Усс рассказал о борьбе с COVID-19 Владимиру Путину
Новости Красноярска: Александр Усс рассказал президенту о формировании в Красноярске инвестцентра

Александр Усс рассказал президенту о формировании в Красноярске инвестцентра

12 Мая 2021 г.
Губернатор связал этот процесс с «инвестиционным рывком» в регионе
Новости Красноярска: Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

14 Мая 2021 г.
В мэрии составили список
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru