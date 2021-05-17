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В Красноярске суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе

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Красноярск
13:00 17 Мая 2021
суд, взятка, красноярск
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Обвинительное заключение утвердила прокуратура региона в отношении заместителя директора ресурсоснабжающей организации, который обвиняется во взяточничестве. 

По версии следствия, руководитель с 1 августа 2019 по 29 мая 2020 через посредников получил от бизнесмена более 2 млн рублей. За это он в сжатые сроки рассмотреть документы о подключении производственной базы к центральным сетям. Об этом сообщали Sibnovosti.ru. По материалам УФСБ было возбуждено уголовное дел, сообщили в прокуратуре края.

На имущество подозреваемого общей стоимостью более 39 млн рублей уже наложен арест. Дело будет рассмотрено в Центральном районном суде Красноярска.

Фото из открытых источников

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