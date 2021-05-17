В Канске забрали из семьи малыша, больного онкологией

Проверку по факту нахождения двухлетнего ребенка в социально-опасном положении организовала Канская межрайонная прокуратура. После сообщений в СМИ, где рассказали о том, что маленький ребенок, болеющий онкологией, которому недавно была сделана сложная операция на глаза, живет в ненадлежащих условиях, правоохранители инициировали проверку.

Им удалось выяснить, что малыш, действительно, находится в социально опасных условиях. Более того, семья, где жил мальчик, с октября 2020 года состоит на профилактическом учете. При этом, родители не выполняют свои обязанности по уходу и воспитанию несовершеннолетнего. По решению уполномоченного органа мальчика забрали из семьи и поместили в медицинское учреждение.

Оценку законности действий родителей, а также бездействия органов системы профилактики и медицинских работников, обладающих информацией о данной семье, дадут после окончания проверки.