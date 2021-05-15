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В Красноярском крае в ДТП с участием иномарки и микроавтобуса пострадали 10 человек

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Красноярск
09:25 15 Мая 2021
дтп, в красноярском крае, авария
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В ночь с 14 на 15 апреля в Красноярском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 10 человек.  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"На 473 км дороги Р-257 "Енисей" 20-летний водитель, управляя автомобилем Nissan AD, двигаясь со стороны города Кызыл в сторону города Абакан, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом "Газель"», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель и восемь пассажиров автомобиля "Газель", а также молодой человек, управлявший «Ниссаном». Все пострадавшие были доставлены в Шушенскую районную больницу, у них диагностированы травмы различной степени тяжести. 
Маршрутное такси перевозило рабочих, уточнили в региональном МВД.

 

Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю

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