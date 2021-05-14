Житель Шарыпово попал под следствие за жестокое убийство собаки

Следователи отдела полиции «Шарыповский» направили в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба МВД края.

В феврале местная жительница заявила о том, её гражданский супруг забил до смерти её собаку по кличке Бейбик. Сотрудники установили, мужчина был пьян. Причиной жестокого поступка стали разногласия по поводу воспитания собаки.

В настоящее время материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения. Максимальный срок наказания за такое преступление 5 лет.

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