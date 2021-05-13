Красноярский чиновник попался на взятке

По информации от следственного комитета, чиновник предложил одной управляющей компании города «закрывать глаза» при проверках за скромную компенсацию в 200 тысяч ежемесячно.

Чиновника задержали в момент получения взятки. Телеграмм-канал «Борус» смог выяснить имя чиновника – им оказался Иван Мартышин, заместитель председателя административной комиссии Кировского района и главный специалист отдела по координации деятельности органов администрации в сфере муниципального контроля департамента главы города.

После задержания чиновника уволили. Сейчас ведётся расследование всех обстоятельств.

Фото: https://www.oblgazeta.ru