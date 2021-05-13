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Красноярский чиновник попался на взятке

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Красноярск
15:32 13 Мая 2021
взятка, чиновники, красноярск
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По информации от следственного комитета, чиновник предложил одной управляющей компании города «закрывать глаза» при проверках за скромную компенсацию в 200 тысяч ежемесячно.

Чиновника задержали в момент получения взятки. Телеграмм-канал «Борус» смог выяснить имя чиновника – им оказался Иван Мартышин, заместитель председателя административной комиссии Кировского района и главный специалист отдела по координации деятельности органов администрации в сфере муниципального контроля департамента главы города.

После задержания чиновника уволили. Сейчас ведётся расследование всех обстоятельств.

Фото: https://www.oblgazeta.ru

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