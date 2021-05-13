В Лесосибирском детском саду нашли факт мошенничества

Прокуратура Лесосибирска обнаружила факт мошенничества в одном из детских садов Лесосибирска, сообщает пресс-служба МВД края.

Расследование показало, что заместитель руководителя детского сада фиктивно приняла на работу своего родственника, который фактически не работал там два года. Всю начисленную ему за это время зарплату она присвоила себе. В результате противоправных действий бюджет потерял около 240 тыс. рублей.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Дело стоит на контроле прокуратуры.

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