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Железногорец использовал замороженную курицу не по назначению

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Красноярск
09:39 13 Мая 2021
происшествия, драка, железногорск
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Полиция Железногорска встретила конец марта расследованием неожиданного дела. Конфликт между водителем такси и нетрезвым пассажиром закончился дракой с использованием замороженной курицы, сообщили в пресс-службе МВД края. Виновнику драки теперь грозит срок до 2 лет.

Конфликт произошёл по вине пассажира. Он назвал таксисту несуществующий адрес, а на попытки уточнить начал реагировать агрессивно. Водитель решил высадить клиента, но когда он стал выгружать его покупки из багажника, то получил удар по затылку. Здоровью таксиста нанесён лёгкий вред здоровью.

По факту драки следователи начали уголовное дело. Сейчас его материалы направлены в суд.

Фото: https://24.мвд.рф

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