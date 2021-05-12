На лесной заимке в 20 километрах от Колмогорова произошла ружейная дуэль

9 мая в Главное следственное управление края поступило сообщение о том, что на охотничьей заимке, в 20 километрах от села Колмогорово, погибло два человека, сообщает пресс-служба управления.

По предварительным данным, жителю Колмогорово позвонила родственница и сообщила о том, что возможно ее брата, проживающего на заимке, убил работник. Мужчина вместе со своим братом решили проверить данную информацию.

Придя на место, они обнаружили тело 35-летнего хозяина и вступили в перестрелку с подозреваемым в убийстве. По рассказам самих братьев, преступник выстрелил в них из ружья и был убит ответным выстрелом.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: hunterman.info/gladkostvolnye-ruzhya