Арестованный экс-прокурор Норильска получил третье уголовное дело

Арестованный экс-прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев получил третье уголовное дело по фактам коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Напомним, Гутаев и его брат были арестованы по подозрению в получении и посредничестве в получении взятки в декабре 2019 года.
Также новое уголовное дело касается и бизнесмена Ширвана Гахиева, сообщил источник издания. Коммерсанта подозревают в передаче взятки в размере двух миллионов рублей. Он арестован до 22 июня.
«Один из магазинов Гахиева находился в жилом доме в Норильске. Позднее дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Гахиев должен был освободить помещения. Как считают правоохранительные органы, бизнесмен обратился к и. о. прокурора с просьбой оказать ему содействие в том, чтобы магазин продолжал занимать помещения до начала реконструкции. Гутаев воспользовался своим авторитетом, и мэрия разрешила бизнесмену использовать это помещение и дальше», - рассказал источник