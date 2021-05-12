Арестованный экс-прокурор Норильска получил третье уголовное дело

Арестованный экс-прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев получил третье уголовное дело по фактам коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Напомним, Гутаев и его брат были арестованы по подозрению в получении и посредничестве в получении взятки в декабре 2019 года.

Также новое уголовное дело касается и бизнесмена Ширвана Гахиева, сообщил источник издания. Коммерсанта подозревают в передаче взятки в размере двух миллионов рублей. Он арестован до 22 июня.