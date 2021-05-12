12 мая
Красноярск
погода +19 °C
74.16
 
€ 90.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Арестованный экс-прокурор Норильска получил третье уголовное дело

Главная Происшествия
Красноярск
13:28 12 Мая 2021
коррупция, взятка, норильск, прокуратура, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Арестованный экс-прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев получил третье уголовное дело по фактам коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Напомним, Гутаев и его брат были арестованы по подозрению в получении и посредничестве в получении взятки в декабре 2019 года.

Также новое уголовное дело касается и бизнесмена Ширвана Гахиева, сообщил источник издания. Коммерсанта подозревают в передаче взятки в размере двух миллионов рублей. Он арестован до 22 июня.

«Один из магазинов Гахиева находился в жилом доме в Норильске. Позднее дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Гахиев должен был освободить помещения. Как считают правоохранительные органы, бизнесмен обратился к и. о. прокурора с просьбой оказать ему содействие в том, чтобы магазин продолжал занимать помещения до начала реконструкции. Гутаев воспользовался своим авторитетом, и мэрия разрешила бизнесмену использовать это помещение и дальше», - рассказал источник

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Два норильчанина обокрали пункт приёма цветного металла

Два норильчанина обокрали пункт приёма цветного металла

12 Мая 2021 г.
Всего похищено 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД
Новости Красноярска: Бдительная красноярка помогла поймать пьяного водителя

Бдительная красноярка помогла поймать пьяного водителя

12 Мая 2021 г.
Водитель был сильно пьян и ранее уже привлекался к ответственности
Новости Красноярска: В Емельяново полицейские прекратили незаконную вырубку берёзы

В Емельяново полицейские прекратили незаконную вырубку берёзы

12 Мая 2021 г.
Стоимость ущерба больше 125 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевого МВД
Новости Красноярска: Красноярцы массово пренебрегают безопасностью детей в авто

Красноярцы массово пренебрегают безопасностью детей в авто

11 Мая 2021 г.
132 нарушения за майские праздники
Новости Красноярска: Красноярец получил два с половиной года условно за кражу денег с банковской карты

Красноярец получил два с половиной года условно за кражу денег с банковской карты

11 Мая 2021 г.
Деньги он перевёл хозяйке, арендованной им квартиры
Новости Красноярска: В Емельяново нашли поджигателя птицефабрики

В Емельяново нашли поджигателя птицефабрики

11 Мая 2021 г.
Пожар произошёл в конце апреля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Река Чулым подтопила дорогу в Бирилюсском районе края

Река Чулым подтопила дорогу в Бирилюсском районе края

9 Мая 2021 г.
Ограничено движение для легкового транспорта
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» уступил в Томске

Футбольный «Енисей» уступил в Томске

8 Мая 2021 г.
Единственный мяч был забит в самом начале матча
Новости Красноярска: Полуфинальный матч красноярских регбистов будут обслуживать московские арбитры

Полуфинальный матч красноярских регбистов будут обслуживать московские арбитры

9 Мая 2021 г.
«Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретятся завтра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru