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Два норильчанина обокрали пункт приёма цветного металла

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Красноярск
12:36 12 Мая 2021
кража, мвд, происшествие
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В феврале 2021 года в полицию поступило заявление краже денег с пункта приёма цветного лома. Потерпевший сообщил, что ночью кто-то проник внутрь гаража, арендованного им для бизнеса, и вскрыл сейф с 400 тысячами рублей.

Подозрение пало на двух, ранее судимых, местных жителей. Один из них сдавал цветной лом в пункт потерпевшего и заметил, что у предпринимателя всегда имеются денежные средства для расплаты наличными. Он узнал, когда в сейфе будет максимальная сумма и попросил своего знакомого помочь ему в краже.

Взяв инструменты, сообщники открыли гараж, вскрыли сейф и украли всё, что было в нём. А было там 400 тысяч рублей.

Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы. Один из них уже заключён под стражу, другой – под о невыезде.

Фото:http://www.cool-safe.ru

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