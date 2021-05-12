Два норильчанина обокрали пункт приёма цветного металла

В феврале 2021 года в полицию поступило заявление краже денег с пункта приёма цветного лома. Потерпевший сообщил, что ночью кто-то проник внутрь гаража, арендованного им для бизнеса, и вскрыл сейф с 400 тысячами рублей.

Подозрение пало на двух, ранее судимых, местных жителей. Один из них сдавал цветной лом в пункт потерпевшего и заметил, что у предпринимателя всегда имеются денежные средства для расплаты наличными. Он узнал, когда в сейфе будет максимальная сумма и попросил своего знакомого помочь ему в краже.

Взяв инструменты, сообщники открыли гараж, вскрыли сейф и украли всё, что было в нём. А было там 400 тысяч рублей.

Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы. Один из них уже заключён под стражу, другой – под о невыезде.

Фото:http://www.cool-safe.ru