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Бдительная красноярка помогла поймать пьяного водителя

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Красноярск
12:15 12 Мая 2021
алкоголь, автомобиль, гибдд
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Так, накануне ночью жительница дома на проспекте Металлургов сообщила, что во дворе ездит автомобиль, водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Ближайший экипаж ДПС, прибыв на место, обнаружил и задержал правонарушителя. Оказалось, что  красноярец ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало 1,05 мг/л, что является сильным алкогольным опьянением.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление любыми транспортом в нетрезвом виде недопустимо и наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением права управления ТС на срок до двух лет.

«Аналогичные правовые последствия наступают в случае отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения» - напоминают в Госавтоинспекции.

Фото:https://autoreview.ru

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