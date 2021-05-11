Красноярцы массово пренебрегают безопасностью детей в авто

В Красноярске во время майских праздников автоинспекторы проверяли правила перевозки детей. За десять дней было составлено 132 протокола и выписаны штрафы по три тысячи рублей каждый.

По данным ведомства, во всех случаях несовершеннолетние пассажиры были не пристегнуты, либо выбранное средство пассивной защиты не соответствовало росту и весу ребенка.

Напомним, согласно правилам, утвержденным в 2017 году, использование автолюльки или автокресла обязательно для перевозки детей до семи лет. Без кресла можно перевозить детей старше семи лет, но с обязательным использованием ремня безопасности.

Добавим, уже несколько лет в Красноярске работает прокат автокресел для малышей, организованный ГИБДД. Он находится по адресу ул. Брянская, 23б.