11 мая
Красноярск
погода +22 °C
74.14
 
€ 89.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы массово пренебрегают безопасностью детей в авто

Главная Происшествия
Красноярск
13:01 11 Мая 2021
автомобиль, безопасность, дети, штрафы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске во время майских праздников автоинспекторы проверяли правила перевозки детей. За десять дней было составлено 132 протокола и выписаны штрафы по три тысячи рублей каждый.

По данным ведомства, во всех случаях несовершеннолетние пассажиры были не пристегнуты, либо выбранное средство пассивной защиты не соответствовало росту и весу ребенка.

Напомним, согласно правилам, утвержденным в 2017 году, использование автолюльки или автокресла обязательно для перевозки детей до семи лет. Без кресла можно перевозить детей старше семи лет, но с обязательным использованием ремня безопасности.

Добавим, уже несколько лет в Красноярске работает прокат автокресел для малышей, организованный ГИБДД. Он находится по адресу ул. Брянская, 23б.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец получил два с половиной года условно за кражу денег с банковской карты

Красноярец получил два с половиной года условно за кражу денег с банковской карты

11 Мая 2021 г.
Деньги он перевёл хозяйке, арендованной им квартиры
Новости Красноярска: В Емельяново нашли поджигателя птицефабрики

В Емельяново нашли поджигателя птицефабрики

11 Мая 2021 г.
Пожар произошёл в конце апреля
Новости Красноярска: В одном из домов отдыха под Красноярском едва не погиб ребёнок

В одном из домов отдыха под Красноярском едва не погиб ребёнок

11 Мая 2021 г.
Это случилось в аквацентре
Новости Красноярска: В Норильске девочка провалилась в сугроб. Ее спас сотрудник Росгвардии

В Норильске девочка провалилась в сугроб. Ее спас сотрудник Росгвардии

7 Мая 2021 г.
Лейтенант был не на службе
Новости Красноярска: Обнаружены тела всех жителей Красноярского края погибших при сходе лавины в Бурятии

Обнаружены тела всех жителей Красноярского края погибших при сходе лавины в Бурятии

5 Мая 2021 г.
При восхождении скончались трое спортсменов
Новости Красноярска: По подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан экс-глава Балахтинского района

По подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан экс-глава Балахтинского района

5 Мая 2021 г.
СК подозревает чиновника в махинациях при строительстве квартир для молодых семей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске ищут владельца найденного на улице волка

В Красноярске ищут владельца найденного на улице волка

10 Мая 2021 г.
Животное временно поместили в приют
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

10 Мая 2021 г.
Во втором матче он снова был сильнее «Красного Яра»
Новости Красноярска: День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

9 Мая 2021 г.
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru