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В одном из домов отдыха под Красноярском едва не погиб ребёнок

Главная Происшествия
Красноярск
09:17 11 Мая 2021
происшествия, красноярск, дети
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По информации с сайта ngs24, в аквацентре дома отдыха «Дружба» в Берёзовском районе едва не утонул 5-летний мальчик. На прямую не сообщается, где именно это произошло, но ребёнка удалось спасти.

— Мальчик случайно упал в бассейн, его помог достать из воды посетитель аквацентра. Подробности выясняются, — сообщил представитель ведомства.

Сейчас сотрудники прокураторы проверяют, соблюдались ли нормы безопасности при оказании услуг. Также прокуратора проверит и другие базы отдыха, где есть бассейны на предмет безопасности.

Фото: прокуратура Красноярского края

 
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