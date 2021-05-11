В одном из домов отдыха под Красноярском едва не погиб ребёнок

По информации с сайта ngs24, в аквацентре дома отдыха «Дружба» в Берёзовском районе едва не утонул 5-летний мальчик. На прямую не сообщается, где именно это произошло, но ребёнка удалось спасти.

— Мальчик случайно упал в бассейн, его помог достать из воды посетитель аквацентра. Подробности выясняются, — сообщил представитель ведомства.

Сейчас сотрудники прокураторы проверяют, соблюдались ли нормы безопасности при оказании услуг. Также прокуратора проверит и другие базы отдыха, где есть бассейны на предмет безопасности.

Фото: прокуратура Красноярского края