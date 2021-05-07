В Норильске девочка провалилась в сугроб. Ее спас сотрудник Росгвардии

Сотрудник норильского отдела вневедомственной охраны в свободное от службы время совместно с коллегами пришел на помощь 9-летней девочке, которая провалилась в снежный сугроб.

Лейтенант полиции Евгений Занегин ехал на своей машине в одном из дворов по улице Комсомольская. Увидел группу подростков, которые выбегали на дорогу и останавливали проезжающий транспорт.

Как выяснилось, их знакомая провалилась в полутораметровый сугроб, где ее завалило снегом. Росгвардеец сообщил о происшествии в дежурную часть и стал откапывать пострадавшую. Спустя несколько минут ему и подоспевшему на помощь наряду вневедомственной охраны удалось достать девочку из сугроба.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю