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В Норильске девочка провалилась в сугроб. Ее спас сотрудник Росгвардии

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Красноярск
12:31 7 Мая 2021
норильск, спасение, силовики
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудник норильского отдела вневедомственной охраны в свободное от службы время совместно с коллегами пришел на помощь 9-летней девочке, которая провалилась в снежный сугроб.

Лейтенант полиции Евгений Занегин ехал на своей машине в одном из дворов по улице Комсомольская. Увидел группу подростков, которые выбегали на дорогу и останавливали проезжающий транспорт.

Как выяснилось, их знакомая провалилась в полутораметровый сугроб, где ее завалило снегом. Росгвардеец сообщил о происшествии в дежурную часть и стал откапывать пострадавшую. Спустя несколько минут ему и подоспевшему на помощь наряду вневедомственной охраны удалось достать девочку из сугроба.

 

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю

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