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Обнаружены тела всех жителей Красноярского края погибших при сходе лавины в Бурятии

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Красноярск
13:00 5 Мая 2021
туризм, лавина, происшествия
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Тела троих погибших при сходе лавины в Саянских горах на территории Бурятии извлечены из-под снежных завалов. Скончались трое спортсменов. По данным сайта «Проспект Мира», это отец и сын Владимир и Виталий Марчины и Алексей Анопов. Они были членами клуба спортивного туризма «Фирн».

«На майские праздники группа под руководством Марчина Виталия отправляется в Восточный Саян (хребет Мунку-Сардык) для прохождения горного маршрута второй категории сложности. Желаем хорошей погоды и удачного прохождения маршрута», - это последняя запись в группе клуба «Фирн», которой руководил Владимир Марчин.

Группа зарегистрировалась 21 апреля. Они начали восхождение по сложному маршруту. 3 мая на туристов сошла лавина. Двое мужчин сумели выбраться из-под снега и самостоятельно откопали еще одного товарища. За выжившими вылетел вертолет МЧС. Тело погибшего было доставлено в населенный пункт. Через некоторое время спасатели обнаружили остальных членов группы.

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