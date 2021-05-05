По подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан экс-глава Балахтинского района

В Красноярском крае по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший глава района. По информации ТАСС, речь идет об экс-руководителе администрации Балахтинского района Леониде Старцеве. Его подозревают в махинациях при строительстве квартир для молодых семей.

«По предварительной версии следствия, подозреваемый в период с декабря 2017-го по апрель 2021 года, являясь действующим главой района, давал указания подчиненным сотрудникам о переводе денежных средств в общей сумме около 4,5 млн рублей на счета ООО «СМИ», в рамках заключенного муниципального контракта на строительство 8 квартир для молодых семей и молодых специалистов», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Подрядчик получил деньги фактически не выполнив работу. Жилье достраивали сотрудники различных отделов районной администрации на деньги, собранные с предпринимателей в качестве спонсорской помощи. В итоге квартиры оказались непригодными для проживания – это подтверждают выполненные экспертизы. Глава района задержан. В его доме и прошли обыски. Мера пресечения пока не избрана. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Фото: скриншот с видео СК