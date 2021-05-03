В Красноярске трое детей пострадали в ДТП 2 мая

Сразу трое несовершеннолетних красноярцев пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые случились 2 мая.

Так, на улице Борисевича женщина, управлявшая автомобилем, не предоставила преимущество в движении девятилетнему велосипедисту, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.

А на ул. Сопочная 12-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей и угодил под колеса «Тойоты».

В общественном транспорте получила травмы шестилетняя красноярка. Девочка ехала в автобусе, водитель которого наехал на бордюр, в результате чего ребенок не удержался и сильно ударился о поручень.

«Во время выходных дней дети много времени проводят на улице. Водители, будьте бдительны! Пешеходы могут появиться внезапно как на пешеходных переходах, так и в иных местах на проезжей части. Всегда контролируйте ситуацию с помощью боковых зеркал. Соблюдайте скоростной режим во время движения по дворовой территории», - говорится в сообщении ГИБДД.

Фото: vk.com/gibdd24