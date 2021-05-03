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Два человека погибли при пожаре в Лесосибирске

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Красноярск
15:00 3 Мая 2021
в красноярском крае, погибшие, пожар
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Сообщение о пожаре поступило на пуль пожарной охраны 2 мая в 20 часов 44 минуты. Звонившие сообщили, что в СНТ «Дружба»  Лесосибирска горит дачный дом.

Когда на место происшествия прибыли огнеборцы, дачный дом был полностью объят пламенем, произошло обрушение крыши по всей площади.

«Общая площадь пожара составила 24 кв. м. Под обрушенным дачным домом были обнаружены тела двух человек. Личность погибших устанавливается», - сообщают в МЧС.

По предварительной информации, причиной пожара стало  неосторожное обращение с огнем. 

Фото: vk.com/kolesolsib

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