Два человека погибли при пожаре в Лесосибирске

Сбежал юный путешественник из города Шарыпово. Отправиться в путешествие юноша решил из-за того, что не хотел ходить в школу. У парня был давний конфликт с одноклассником, и он нашел свой выход из ситуации. Познакомившись через Интернет со своим сверстником, он отправился к не...