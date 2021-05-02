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7-летнюю девочку в Красноярске укусила крыса

Главная Происшествия
Красноярск
17:30 2 Мая 2021
происшествия, ребенок, красноярск
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О том, что во дворе дома по ул. Мартынова, 9 на семилетнюю красноярку напала крыса, рассказали в социальных сетях.

По словам родителей, инцидент произошел вечером 29 апреля. Испуганный ребенок прибежал домой и рассказал, что крыса, выбежавшая со стройки, накинулась на нее. Малышка попыталась отмахнуться от грызуна, но та все равно успела цапнуть её за правую руку.

Родители незамедлительно обратились к медикам, которые осмотрели и обработали рану и поставили девочку прививку от столбняка. 

Фото с сайта proprikol.ru

 

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