7-летнюю девочку в Красноярске укусила крыса

О том, что во дворе дома по ул. Мартынова, 9 на семилетнюю красноярку напала крыса, рассказали в социальных сетях.

По словам родителей, инцидент произошел вечером 29 апреля. Испуганный ребенок прибежал домой и рассказал, что крыса, выбежавшая со стройки, накинулась на нее. Малышка попыталась отмахнуться от грызуна, но та все равно успела цапнуть её за правую руку.

Родители незамедлительно обратились к медикам, которые осмотрели и обработали рану и поставили девочку прививку от столбняка.

Фото с сайта proprikol.ru