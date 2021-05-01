В Уяре семья полицейских вывела жильцов из горящего дома

В Уяре пара полицейских – подполковник Данил Шмидт и инспектор ПДН Кристина Шмидт – помогли жильцам одного из домов спастись из пожара. Во время дежурства они заметили дым на крыше трехквартирного дома и стали проводить эвакуацию, рассказали в ГУ МВД по краю.

«В квартирах этого дома проживают люди пенсионного возраста, которые до настоящего времени из своих квартир не вышли. К тому времени пожаром была охвачена крыша всего дома, стало происходить обрушение шифера», – отметили в ведомстве.

Семейная пара помогла жильцам выйти из горящего дома. Пришлось также оттащить газовые баллоны из квартир подальше от места ЧП – это помогло избежать взрыва.

Дальше на место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание. Никто из жильцов не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.