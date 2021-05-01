4 мая
Красноярск
погода +8 °C
74.85
 
€ 90.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Уяре семья полицейских вывела жильцов из горящего дома

Главная Происшествия
Красноярск
13:56 1 Мая 2021
пожар, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Уяре пара полицейских – подполковник Данил Шмидт и инспектор ПДН Кристина Шмидт – помогли жильцам одного из домов спастись из пожара. Во время дежурства они заметили дым на крыше трехквартирного дома и стали проводить эвакуацию, рассказали в ГУ МВД по краю. 

«В квартирах этого дома проживают люди пенсионного возраста, которые до настоящего времени из своих квартир не вышли. К тому времени пожаром была охвачена крыша всего дома, стало происходить обрушение шифера», – отметили в ведомстве. 

Семейная пара помогла жильцам выйти из горящего дома. Пришлось также оттащить газовые баллоны из квартир подальше от места ЧП – это помогло избежать взрыва. 

Дальше на место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание. Никто из жильцов не пострадал. 

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске трое детей пострадали в ДТП 2 мая

В Красноярске трое детей пострадали в ДТП 2 мая

3 Мая 2021 г.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательней
Новости Красноярска: Два человека погибли при пожаре в Лесосибирске

Два человека погибли при пожаре в Лесосибирске

3 Мая 2021 г.
Причиной стало неосторожное обращение с огнем
Новости Красноярска: 7-летнюю девочку в Красноярске укусила крыса

7-летнюю девочку в Красноярске укусила крыса

2 Мая 2021 г.
Грызун прибежал со стройки
Новости Красноярска: Красноярские ученые прокомментировали обыски в центре СО РАН

Красноярские ученые прокомментировали обыски в центре СО РАН

1 Мая 2021 г.
Никто из исследователей не был арестован
Новости Красноярска: 15-летний "пилигрим" из Красноярского края сбежал из дома и автостопом добрался до Кузбасса

15-летний "пилигрим" из Красноярского края сбежал из дома и автостопом добрался до Кузбасса

30 Апреля 2021 г.
Сбежал юный путешественник из города Шарыпово. Отправиться в путешествие юноша решил из-за того, что не хотел ходить в школу. У парня был давний конфликт с одноклассником, и он нашел свой выход из ситуации. Познакомившись через Интернет со своим сверстником, он отправился к не...
Новости Красноярска: "Держите ребенка за руку": трехлетний мальчик попал под автобус во время прогулки с мамой

"Держите ребенка за руку": трехлетний мальчик попал под автобус во время прогулки с мамой

30 Апреля 2021 г.
Мальчик катался на самокате у края дороги
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Почти 200 красноярцев были оштрафованы в апреле за нарушение масочного режима

Почти 200 красноярцев были оштрафованы в апреле за нарушение масочного режима

1 Мая 2021 г.
В городах и районах края рабочие группы мониторят места массового пребывания людей
Новости Красноярска: Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

30 Апреля 2021 г.
Главный тренер регбийного «Красного Яра» рассказал о подготовке команды к первому полуфиналу
Новости Красноярска: В трёх районах Красноярского края прекращена работа переправ

В трёх районах Красноярского края прекращена работа переправ

2 Мая 2021 г.
Это произошло из-за ледовой обстановки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru