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Красноярские ученые прокомментировали обыски в центре СО РАН

Главная Происшествия
Красноярск
13:20 1 Мая 2021
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне силовики провели обыски в здании ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН». Правоохранителей интересовал контракт на поставку зерновой сушилки. Свою версию озвучили представители центра. 

«Мероприятие затронуло сотрудников нескольких отделов КНЦ СО РАН. Сотрудники МВД провели опрос сотрудников и осмотр рабочих мест. После завершения мероприятия все вернулись к прежнему режиму работы. Изъятия оргтехники или опечатывания рабочих мест не производилось», – говорится в официальном сообщении центра. 

Руководитель группы научных коммуникаций КНЦ СО РАН Егор Задереев объяснил, что в прошлом году центр получил около 150 млн рублей на «развитие приборной базы». На эти деньги ученые купили оборудование, которое позже доставили в разные институты. Зерновая сушилка также входила в число приобретенных приборов. 

«Сушилка куплена в прошлом году, ее стоимость почти семь млн рублей. В центре имеются все документы: договор на ее приобретение, акты приема-передачи товара, счета на оплату, акт пуско-наладочных работ. То есть, сушилка приобретена и прямо сейчас установлена в опытном хозяйстве в поселке «Минино», – отмечает ученый. 

После проверки силовики уехали. Никто из исследователей и руководителей не арестован, а уголовное дело так и не было возбуждено, добавили в центре.

Фото: СО РАН

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