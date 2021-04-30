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15-летний пилигрим из Красноярского края сбежал из дома и автостопом добрался до Кузбасса

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Красноярск
16:00 30 Апреля 2021
происшествия, подросток, кузбасс, красноярск
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Сбежал юный путешественник из города Шарыпово. Отправиться в путешествие юноша решил из-за того, что не хотел ходить в школу. У парня был давний конфликт с одноклассником, и он нашел свой выход из ситуации. Познакомившись через Интернет со своим сверстником, он отправился к нему, сутки добирался до Кузбасса, а после этого планировал уехать в Томск на электричке. При этом, с собой у парня не было ни денег, ни документов, ни сотового телефона. Последнее и помогло найти пропавшего школьника.

В Мариинске он попросил у мужчины телефон для выхода в интернет и не закрыл свою переписку. Мужчина, прочитав, что парень ушел из дома, сообщил об этом в транспортную полицию. Правоохранители задержали беглеца в зале ожидания железнодорожного вокзала, с которого он намеревался уехать до станции Тайга.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних сообщили родителям его местонахождение несовершеннолетних, которые уже разыскивали ребенка. Мать юноши незамедлительно выехала на станцию Тайга и забрала сына домой», — сообщает пресс-служба транспортной полиции, отмечая, что бдительному жителю Мариинска полиция направит благодарственное письмо.

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