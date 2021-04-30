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"Держите ребенка за руку": трехлетний мальчик попал под автобус во время прогулки с мамой

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Красноярск
15:00 30 Апреля 2021
дтп, ребенок, красноярск, происшествие
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 29 апреля,  в Ленинском районе. Трехлетний малыш катался на самокате под присмотром мамы. В какой-то момент родительница отвлеклась, ребенок отъехал к краю тротуара и сорвался с бордюра на проезжую часть. В этот момент от остановки отъезжал маршрутный автобус «ПАЗ». Избежать трагедии удалось лишь благодаря быстрой реакции очевидцев и подоспевшей матери. Мальчик отделался легкими ушибами. 

Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей внимательней следить за детьми.

«Напоминаем родителям о необходимости крепко держать ребенка за руку, если рядом дорога. Действия маленьких детей непредсказуемы, а транспортное средство мгновенно остановить невозможно», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 

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