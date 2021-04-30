"Держите ребенка за руку": трехлетний мальчик попал под автобус во время прогулки с мамой

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 29 апреля, в Ленинском районе. Трехлетний малыш катался на самокате под присмотром мамы. В какой-то момент родительница отвлеклась, ребенок отъехал к краю тротуара и сорвался с бордюра на проезжую часть. В этот момент от остановки отъезжал маршрутный автобус «ПАЗ». Избежать трагедии удалось лишь благодаря быстрой реакции очевидцев и подоспевшей матери. Мальчик отделался легкими ушибами.

Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей внимательней следить за детьми.