В Норильске под суд отправились организаторы азартных игр

В деятельности казино участвовали 8 человек, у каждого из которых в преступной цепочке была своя роль. За проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны они предстанут перед судом. Ситуация осложняется и тем, что преступление было совершено организованной группой.

«Для осуществления задуманного они подыскали нежилые помещения, приобрели необходимую мебель, игровое оборудование, установили видеокамеры на входе в помещения игорных залов. В период с с января 2018 года по февраль 2020 года участники преступной группы получили прибыль в размере более 8 млн рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В настоящее время уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

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