На похитителя 8-летнего мальчика завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который похитил первоклассника. 27 апреля он увел ребенка со двора обманным путем, предложив ему заработать, расклеивая объявления. Мальчик ушел с ним со своего двора, после чего мужчина заманил ребенка в заброшенный дом, где удерживал несовершеннолетнего больше суток.

На поиски пропавшего выдвинулись не только сотрудники полиции, но и волонтеры. Пропавшего мальчика искали больше 150 человек, благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей и добровольцев, ребенка нашли живым. Известно, что похититель был ранее судим за тяжкое преступление, он провел в местах лишения свободы 20 лет.