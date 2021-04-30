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На похитителя 8-летнего мальчика завели уголовное дело

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 30 Апреля 2021
преступник, похищение, ребенок, красноярск
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который похитил первоклассника. 27 апреля он увел ребенка со двора обманным путем, предложив ему заработать, расклеивая объявления. Мальчик ушел с ним со своего двора, после чего мужчина заманил ребенка в заброшенный дом, где удерживал несовершеннолетнего больше суток. 

На поиски пропавшего выдвинулись не только сотрудники полиции, но и волонтеры. Пропавшего мальчика искали больше 150 человек, благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей и добровольцев, ребенка нашли живым. Известно, что похититель был ранее судим за тяжкое преступление, он провел в местах лишения свободы 20 лет.

"Уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение малолетнего). Подозреваемый признает вину в полном объеме. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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