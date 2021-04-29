Инспекторы привлекли нарушителей к ответственности по видео из соцсетей

Водителя, который катал двух пассажиров на крышке багажника, привлекли к ответственности. Сотрудники ГИБДД в соцсетях наткнулись на видео, как водитель ВАЗ-2106 перевозит пассажиров на багажнике, при этом маневрируя по полосам. Все происходило в Октябрьском районе. По номеру автомобиля инспекторы установили, что за рулем находился 18-летний автомобилист. Минувшей зимой он получил права и с тех пор трижды привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. При этом машину он купил всего несколько недель назад и еще не поставил на учет.

«В отношении молодого водителя сотрудники ГИБДД составили три административных протокола: перевозка пассажиров вне салона автомобиля, управление незарегистрированным транспортным средством и управление ТС водителем, не вписанным в полис ОСАГО. Общая сумма штрафов составит 2000 рублей», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.