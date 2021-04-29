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18-летний житель Канска угнал оставленную на ремонт машину

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 29 Апреля 2021
гибдд, угон, происшествия, канск
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Автомобиль «Шевроле Круз» угнал прямо с ремонта 18-летний житель Красноярского края. Машину в автомастерской, которая принадлежала родственнику угонщика,  оставил до устранения неполадок хозяин. 

Мастер на ночное время припарковал автомобиль возле своего дома, чтобы на следующий день продолжить ремонт. Увидев у родственника ключи от автомобиля, юноша решил покататься по городу, а потом незаметно вернуть машину обратно, но попался сотрудникам ГИБДД.

 «Экипажем ДПС был остановлен автомобиль «Шевроле», водитель которого неуверенно вел себя за рулем. Полицейские выяснили, что транспортом управлял 18-летний местный жительне имевший при себе документов на машину. Также выяснилось ранее он не получал водительского удостоверения и на момент остановки находился в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба ведомства.

За езду без прав и в состоянии алкогольного или иного опьянения парень получил 10 суток административного ареста. Кроме того, на него заведено уголовное дело по факту угона автомобиля. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 

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