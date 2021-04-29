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Пенсионерка из Железногорска перевела мошенникам около 6 миллионов рублей

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Красноярск
16:00 29 Апреля 2021
в красноярском крае, телефон, мошенники
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 73-летняя жительница Железногорска стала жертвой мошенников. На протяжении нескольких месяцев пенсионерка переводила им деньги, будучи уверенной в том, что оформляет компенсацию за некачественные товары. 

Впервые женщине аферисты позвонили в январе, они убедили пожилую женщину в том, что ей полагается крупная компенсация за приобретенные ранее товары низкого качества. Для того, чтобы получить деньги, ей предложили оплатить различные «комиссии», «страховые взносы» и «судебный издержки».

Доверчивая пенсионерка переводила свои сбережения на реквизиты, указанные злоумышленниками, лишившись таким образом почти 6 миллионов рублей.
В полицию пострадавшая обратилась лишь когда о происходящем узнала её дочь. Следователями МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

Сотрудники полиции напоминают, что информация о крупной денежной компенсации за ранее приобретенные некачественные товары является одной из самых распространенных схем мошенничества. 

«При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и связаться с родственниками или обратиться в правоохранительные органы по телефону «102», - предупреждает пресс-служба ведомства.

 

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