Пенсионерка из Железногорска перевела мошенникам около 6 миллионов рублей

73-летняя жительница Железногорска стала жертвой мошенников. На протяжении нескольких месяцев пенсионерка переводила им деньги, будучи уверенной в том, что оформляет компенсацию за некачественные товары.

Впервые женщине аферисты позвонили в январе, они убедили пожилую женщину в том, что ей полагается крупная компенсация за приобретенные ранее товары низкого качества. Для того, чтобы получить деньги, ей предложили оплатить различные «комиссии», «страховые взносы» и «судебный издержки».

Доверчивая пенсионерка переводила свои сбережения на реквизиты, указанные злоумышленниками, лишившись таким образом почти 6 миллионов рублей.

В полицию пострадавшая обратилась лишь когда о происходящем узнала её дочь. Следователями МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают, что информация о крупной денежной компенсации за ранее приобретенные некачественные товары является одной из самых распространенных схем мошенничества.