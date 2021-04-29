C 1 мая за лесными пожарами в Красноярском крае официально начнут следить дополнительные видеокамеры

С 1 мая следить за возникновением лесных пожаров в Красноярском крае официально начнут 40 новых видеокамер. Завтра, 30 апреля, завершается их тестирование. В итоге общее количество камер составит 100 штук, расположенных в 29 муниципальных образованиях.

«Они работают круглосуточно и вращаются на 360 градусов, поэтому моментально фиксируют любое задымление», - рассказали в краевом Лесопожарном центре.

Отметим, по данным ведомства на 9 утра 29 апреля, на территории региона лесных пожаров не зафиксировано. Также напомним, что с 23 апреля в 12 муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы в Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском Назаровском, Новоселовском, Ужурском, Шушенском районах, Шарыповском муниципальном округе, городах Минусинск, Назарово и Шарыпово.

При обнаружении возгорания в лесу нужно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото и указать геолокацию.