Мужчина четыре часа провисел на заборе при попытке попасть в Железногорск без пропуска

Четыре часа провисел на заборе, зацепившись за колючую проволоку, мужчина, пытавшийся проникнуть без пропуска на территорию ЗАТО Железногорск.

Видеозапись опубликовали в паблике «Городовой, Железногорск». На съемках видно, как спасатели вместе с врачами скорой медицинской помощи вызволяют застрявшего в натянутой поверх забора колючей проволоке человека.

Оказалось, что мужчина провисел на заборе почти 4 часа. Выбраться сам он не смог, при этом получил травмы. Когда бедолагу снимали с забора, он громко стонал от боли, а на его одежде была видна кровь. Сразу после высвобождения мужчину увезли в больницу.