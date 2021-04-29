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Мужчина четыре часа провисел на заборе при попытке попасть в Железногорск без пропуска

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Красноярск
13:44 29 Апреля 2021
происшествия, в красноярском крае
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Четыре часа провисел на заборе, зацепившись за колючую проволоку, мужчина, пытавшийся проникнуть без пропуска на территорию ЗАТО Железногорск.
Видеозапись опубликовали в паблике  «Городовой, Железногорск». На съемках видно, как спасатели вместе с врачами скорой медицинской помощи вызволяют застрявшего в натянутой поверх забора колючей проволоке человека.

Оказалось, что мужчина провисел на заборе почти 4 часа. Выбраться сам он не смог, при этом получил травмы. Когда бедолагу снимали с забора, он громко стонал от боли, а на его одежде была видна кровь. Сразу после высвобождения мужчину увезли в больницу.

 

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