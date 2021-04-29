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В Красноярске «маршрутчик», проехавший на красный свет, ответит по закону

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Красноярск
11:15 29 Апреля 2021
происшествия, гибдд, маршрутки
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Видеозапись, на которой запечатлен водитель маршрутного автобуса №23, проехавший на запрещающий сигнал светофора, появилась в социальных сетях 27 апреля. Личность водителя оперативно установили сотрудники ГИБДД. Нарушителем оказался 55-летний мужчина, которому теперь придется ответить за свои действия по закону. 

Сотрудники Госавтоиспекции напоминают, что проезд на «красный» является одним из аварийно-опасных нарушений. 

«В текущем году по вине водителей общественного транспорта в краевом центре произошло 21 ДТП, в которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 

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