В Красноярске «маршрутчик», проехавший на красный свет, ответит по закону

Видеозапись, на которой запечатлен водитель маршрутного автобуса №23, проехавший на запрещающий сигнал светофора, появилась в социальных сетях 27 апреля. Личность водителя оперативно установили сотрудники ГИБДД. Нарушителем оказался 55-летний мужчина, которому теперь придется ответить за свои действия по закону.
Сотрудники Госавтоиспекции напоминают, что проезд на «красный» является одним из аварийно-опасных нарушений.
«В текущем году по вине водителей общественного транспорта в краевом центре произошло 21 ДТП, в которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.