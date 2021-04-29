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Похититель ребенка в Красноярске 20 лет просидел в колонии за убийство

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Красноярск
09:40 29 Апреля 2021
происшествия, ребенок, красноярск
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Мужчина, который похитил ребенка в Красноярске, 20 лет просидел в колонии за убийство. В Следственном комитете рассказали подробности истории, которая накануне шокировала весь город.

В силовом ведомстве сообщили, что 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал мальчику пойти к нему жить. В итоге он увел его в заброшенный дом в центре города. Там он удерживал ребенка сутки.

Напомним, что 8-летнего мальчика искали полицейские и волонтеры. Поисками занимались пешие группы, вели поиски с помощью квадрокоптеров, а также с воды на катерах.

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