Похититель ребенка в Красноярске 20 лет просидел в колонии за убийство

Мужчина, который похитил ребенка в Красноярске, 20 лет просидел в колонии за убийство. В Следственном комитете рассказали подробности истории, которая накануне шокировала весь город.

В силовом ведомстве сообщили, что 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал мальчику пойти к нему жить. В итоге он увел его в заброшенный дом в центре города. Там он удерживал ребенка сутки.

Напомним, что 8-летнего мальчика искали полицейские и волонтеры. Поисками занимались пешие группы, вели поиски с помощью квадрокоптеров, а также с воды на катерах.