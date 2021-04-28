Пропавшего в Красноярске 8-летнего мальчика нашли живым

8-летний мальчик, розыск которого был объявлен сегодня утром, нашли волонтеры. Сотрудники правоохранительных органов, просмотрев запись с камер уличного видеонаблюдения, установили, что незадолго до своего исчезновения ребенок общался с неизвестным мужчиной.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям следователей, оперативных сотрудников полиции, волонтеров, а также неравнодушным гражданам, сообщившим важные для следствия обстоятельства, удалось установить личность мужчины, с которым ушел мальчик, и заброшенный дом, в котором они находились все время, пока шли поиски», - об этом сообщает СУ СК России по региону.

Теперь следователям предстоит установить все подробности произошедшего, сообщает @borusio