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В Красноярском крае выявлены факты контрабанды леса в Китай

Главная Происшествия
Красноярск
15:00 28 Апреля 2021
лес, таможня, закон
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Красноярские таможенники выявили факты контрабанды леса в Китай. Предприятие из Канска два раза переправило пиломатериалы через границу, предоставив в таможенные органы декларации с недостоверными сведениями о производителе товара. Сумма ущерба составила 10 млн рублей.

«В первом случае, в рамках внешнеторгового контракта, заключенного между организацией и китайской торговой компанией, экспортированы пиломатериалы общим объемом 464,7 м3 на сумму 1,3 млн рублей. Во втором – пиломатериалы общим объемом 2018,22 м3 на сумму 8,7 млн рублей. При декларировании данных товарных партий в таможенный орган были представлены документы, в которых значилось, что пиломатериалы изготовлены организацией из сырья, закупленного у государственного учреждения», - отметили в пресс-службе красноярской таможни.

Оказалось, что госучреждение не поставляло сырье заявленному в документации изготовителю продукции. Таможенники предполагают, что внешнеторговые контракты были заключены для сокрытия истинных владельцев и продавцов пиломатериалов, а также их покупателей.

В результате проверки выяснилось, что указанное государственное учреждение не поставляло сырье организации-декларанту, которая, в свою очередь, не могла изготовить экспортированные лесоматериалы.

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