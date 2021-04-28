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В Красноярске продолжаются поиски пропавшего 8-летнего мальчика

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Красноярск
13:30 28 Апреля 2021
ребенок, пропавшие, розыск
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В Ленинском районе Красноярска пропал 8-летний мальчик. Мама ребенка сообщила в полицию, что он ушел из дома накануне в 15:00 и до сих пор не вернулся.

«Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры. Ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Силовики просят красноярцев помочь с поискам. Если кто-то видел мальчика и знает, где он сейчас, сообщите по телефону 262-11-77 или 102.

Приметы ребенка: рост 132 см, волосы светлые, глаза карие.

Был одет: темная куртка с крапинками зеленого цвета, чёрная шапка с серым отворотом, серные спортивные штаны, резиновые сапоги синего цвета.

Поисками ребенка уже второй день занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

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