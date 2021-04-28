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В Красноярске водитель без прав сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

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Красноярск
13:00 28 Апреля 2021
дтп, общество, дети
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В Ленинском районе Красноярска 29-летний водитель сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Говорова в районе дома №57. Девочка переходила дорогу вместе с мамой, в этот момент на малышку наехал автомобиль ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу. Выяснилось, что водитель ранее был лишен прав.

«В настоящее время следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства случившегося», - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю. 

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