В Красноярске водитель без прав сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Ленинском районе Красноярска 29-летний водитель сбил 4-летнюю девочку на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Говорова в районе дома №57. Девочка переходила дорогу вместе с мамой, в этот момент на малышку наехал автомобиль ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу. Выяснилось, что водитель ранее был лишен прав.

«В настоящее время следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства случившегося», - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.