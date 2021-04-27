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На парковке около торгового центра в Покровском сгорел автомобиль

Главная Происшествия
Красноярск
14:46 27 Апреля 2021
машина, огонь, красноярск, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля ВАЗ 2106 около торгового центра в Покровском. По данным МВД, преступление совершил 44-летний мужчина. Он был пьян.

В автомобиле будущий поджигатель увидел барсетку, которую решил украсть. Проблем это не составило, так как машина была открыта. Красноярец достал банковские карты и документы, а чтобы скрыть преступление, оставил на сидении непотушенный окурок.

«В результате автомобиль загорелся. Затем подозреваемый совершил в магазине покупки на две тысячи рублей, рассчитавшись бесконтактным способом.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. У мужчины изъяли похищенные вещи, которые передали законному владельцу», - сообщили в краевой полиции.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за кражу и повреждение чужого имущества.

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