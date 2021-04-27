В Красноярске в детскую коляску вылили уксус: полиция проводит проверку

В многоэтажке в микрорайоне Пашенный в Красноярске неизвестные вылили в детскую коляску уксус.

Коляска стояла в подъезде. Мать пятимесячного ребенка почувствовала резкий запах и увидела, что коляска залита химической жидкостью. Она уверена, что навредить ее малышу хотели соседи. Красноярска сообщила о случившемся в полицию.

«На место прибыл наряд патрульных полицейских, которые вызвали скорую помощь. Медики осмотрели мальчика. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Ранее по факту конфликтов с соседями заявлений в ОВД не поступало», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Сейчас силовики опрашивают соседей. По итогу проверки будет принято решение.