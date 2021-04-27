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В Красноярске трамвай переехал пенсионерку

Главная Происшествия
Красноярск
09:34 27 Апреля 2021
дтп, трамвай, авария
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На правобережье Красноярска трамвай насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку. Авария произошла на улице Говорова накануне днем на глазах у десятков прохожих. Женщина неспешно переходила пути в тот момент, когда по рельсам двигался трамвай №6. Водитель затормозить не успел. Пенсионерка получила травмы, которые не совместимы с жизнью.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа продолжают выяснять обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

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