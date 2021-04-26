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Бизнесмена Анатолия Быкова сняли с особого учета ФСИН

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Красноярск
18:30 26 Апреля 2021
арест, красноярск, преступление
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Железнодорожный районный суд Красноярска снял с профилактического учета Анатолия Быкова. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на адвоката Марию Серновец.

Быков был на особом учете ФСИН «как участник и лидер преступных группировок». Адвокаты обжаловали этот статус 1 апреля.
Профилактический учет — отметка о склонности к тому или иному типу нарушений, после появления которой за человеком устанавливается особый надзор.

Напомним, бизнесмен Анатолий Быков подозревается в организации убийства по найму. В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая 2020 года, тогда он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам Быков считает дело сфабрикованным и отрицает вину.

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