Бизнесмена Анатолия Быкова сняли с особого учета ФСИН

Железнодорожный районный суд Красноярска снял с профилактического учета Анатолия Быкова. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на адвоката Марию Серновец.

Быков был на особом учете ФСИН «как участник и лидер преступных группировок». Адвокаты обжаловали этот статус 1 апреля.

Профилактический учет — отметка о склонности к тому или иному типу нарушений, после появления которой за человеком устанавливается особый надзор.

Напомним, бизнесмен Анатолий Быков подозревается в организации убийства по найму. В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая 2020 года, тогда он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам Быков считает дело сфабрикованным и отрицает вину.