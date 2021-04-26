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Мама пострадавшей в трансформаторной будке девочки рассказала состоянии ребёнка

Главная Происшествия
Красноярск
17:30 26 Апреля 2021
происшествия, ребенок, красноярск
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Вчера 12-летняя школьница во время игры в прятки с другими детьми забежала в открытую трансформаторную будку и получила удар током. Следственный комитет уже проверяет все обстоятельства. Об этом сообщали Sibnovosti.ru.

В Министерстве здравоохранения отметили, что сейчас решается вопрос о транспортировке девочки в ожоговый центр Красноярска. Это будет зависеть от ее самочувствия и состояния.

«Она у меня такой ребенок, активный сильно, везде залезет, всё интересно. Любопытство, короче говоря. Состояние нормальное, в себя пришла, соображает уже. Виделись в больнице. В это время она должна была быть на секции, но обиделась на кого-то, что ключи ей не отдали, психанула, пошла гулять. Вот, нагулялась. Левая сторона сильно обгорела — рука и нога. Врачи пока прогнозы не дают, не знают, какие сбои и нарушения. Когда я приходила, лежала под капельницей. Расплакалась, потому что я начала ее ругать, почему на секцию не пошла. Медсестра сказала: “Не травмируйте ее, ей и так досталось, потом будете спрашивать”», — рассказала мама в беседе с NGS24.

Как дополнительно сообщает издание, семья у пострадавшей многодетная: семеро детей. Первым бросился на помощь в подстанцию сосед, который проходил мимо и увидел вспышку.

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