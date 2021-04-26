Двое северян похитили 16 тонн дизтоплива

На Таймыре двое сотрудников похитили с предприятия 16 тонн дизтоплива. Один из мужчин воспользовался служебным положением. В топливной компании он отвечал за отпуск топлива. В ручном режиме на пульте управления он закачивал в бензовоз своего знакомого завышенные объемы горючего, а в товарных накладных этого не отображал. За три таких подхода с базы были похищены 16 тонн ГСМ на 730 тысяч рублей. Похищенное подозреваемые реализовали.

«В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. В ходе расследования дела обвиняемые полностью возместили организации причиненный материальный ущерб», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Суд признал жителей Дудинки виновными. Они приговорены к условному наказанию.