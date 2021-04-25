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Красноярца обвинили в краже старого автобуса

Главная Происшествия
Красноярск
17:02 25 Апреля 2021
происшествия, красноярск, кража
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска пойдет под суд за кражу неисправного автобуса «ПАЗ». Уголовное дело направлено в Центральный районный суд, рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. 

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина купил в Красноярске неисправный автобус, который хотел переоборудовать под кафе. Транспортное средство он временно поставил в гараж, расположенный в Покровке. Однако через некоторое время его украли. 

«Ранее судимый 41-летний красноярец отбуксировал автобус к себе в гараж, разобрал его и сдал на металлолом за 23 тысячи рублей», – сообщили в ведомстве. 

За совершенное преступление задержанному грозит до пяти лет тюрьмы. Мужчину будут судить по ч.2 ст. 158 УК РФ «кража».  

Фото: astrakhan-online.ru

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