Красноярца обвинили в краже старого автобуса

Житель Красноярска пойдет под суд за кражу неисправного автобуса «ПАЗ». Уголовное дело направлено в Центральный районный суд, рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина купил в Красноярске неисправный автобус, который хотел переоборудовать под кафе. Транспортное средство он временно поставил в гараж, расположенный в Покровке. Однако через некоторое время его украли.

«Ранее судимый 41-летний красноярец отбуксировал автобус к себе в гараж, разобрал его и сдал на металлолом за 23 тысячи рублей», – сообщили в ведомстве.

За совершенное преступление задержанному грозит до пяти лет тюрьмы. Мужчину будут судить по ч.2 ст. 158 УК РФ «кража».

Фото: astrakhan-online.ru