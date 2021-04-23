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В Красноярске нашли останки шестилетней девочки, пропавшей в прошлом году

Главная Происшествия
Красноярск
15:30 23 Апреля 2021
криминал, убийство, происшествия, ребенок
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Останки шестилетней девочки, которую мать оставила у своих знакомых, нашли красноярские следователи.

"В ходе поисковых мероприятий в Красноярском крае обнаружили останки шестилетней девочки.  По данным следствия, 38-летняя женщина, страдающая наркотической зависимостью, в июле прошлого года в Красноярске оставила на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери свою малолетнюю дочь. Больше ее судьбой она не интересовалась. В марте 2021 года биологическая мать ребенка, находясь под стражей по обвинению в незаконном сбыте наркотических веществ, написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери", - сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

После того, как правоохранители заинтересовались судьбой ребенка, подруга и мать несколько раз меняли показания. Они даже указывали место, где они якобы закопали тело ребенка, при этом свою причастность к гибели ребенка отрицали. Они поясняли, что смертельные травмы девочка получила в результате несчастного случая в сентябре прошлого года. Тогда тело ребенка так и не было найдено.

Обнаружить останки удалось благодаря сотрудникам криминалистического центра СК РФ, полицейским и установлению места, где женщины закопали тело погибшей девочки.

Напомним, ранее было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Подруга и её мать были задержаны и затем арестованы, расследование уголовного дела продолжается.

 

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