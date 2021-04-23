Пьяный житель Красноярского края, покусавший инспектора ДПС, отправился в колонию строгого режима

1,8 месяцев лишения свободы проведет в колонии строго режима житель Богучанского района за применение насилия в отношении инспекторов ДПС.

Инцидент произошел в мае прошлого года в поселке Таежный. Инспекторы ДПС остановили движение по дороге общего пользования мотоблока, водитель которого вилял по дороге и выезжал на встречную полосу. Когда нарушителя остановили, он начал активно возмущаться. Попытки успокоить разбушевавшегося мужчину, привели к тому, что он начал кусать представителей власти.

«Возникла крайняя необходимость применить физическую силу и спецсредства, сковывающие движение, а также доставить его в полицию, где выяснилось, что задержанный освободился из мест лишения свободы двумя месяцами ранее», -. Сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Богучанский районный суд с учетом рецидива преступлений, вынес решение - 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.