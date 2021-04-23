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Штраф за травмы рабочего заплатит директор фирмы из Ачинска

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Красноярск
12:00 23 Апреля 2021
штраф, суд, ачинск
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Расследование уголовного дела в отношении 32-летнего генерального директора компании, занимавшейся работами по обрезке деревьев в г. Ачинск, завершил Следком региона. Руководителя подозревали нарушении требований охраны труда, но уголовной ответственности мужчина избежал.

Напомним, 18 ноября 2020 года работники компании по указанию генерального директора выполняли работы по обрезке веток и спилу тополей в Ачинске. Рабочие трудились с использованием автовышки без оформления плана производственных работ и наряда-допуска работ на высоте.  В результате один из работников, находившийся в люльке машины, срезал ветку, которая упала на 36-летнего рабочего, стоявшего рядом с автомобилем. 

«Потерпевшему были причинены множественные травмы головы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Подозреваемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил потерпевшему ущерб. По ходатайству сторон, уголовное дело было направлено в мировой суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому судебного штрафа», - сообщает пресс-служба ведомства.

 

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