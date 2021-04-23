Штраф за травмы рабочего заплатит директор фирмы из Ачинска

Расследование уголовного дела в отношении 32-летнего генерального директора компании, занимавшейся работами по обрезке деревьев в г. Ачинск, завершил Следком региона. Руководителя подозревали нарушении требований охраны труда, но уголовной ответственности мужчина избежал.

Напомним, 18 ноября 2020 года работники компании по указанию генерального директора выполняли работы по обрезке веток и спилу тополей в Ачинске. Рабочие трудились с использованием автовышки без оформления плана производственных работ и наряда-допуска работ на высоте. В результате один из работников, находившийся в люльке машины, срезал ветку, которая упала на 36-летнего рабочего, стоявшего рядом с автомобилем.