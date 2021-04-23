В центре Красноярска водитель ВАЗа протаранил на светофоре перевернул скорую с маячками

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 апреля на пересечении проспекта Мира и улицы Горького. Момент аварии попал на видео камеры уличного видеонаблюдения. На записи видно, как в автомобиль скорой помощи, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками двигается по ул. Горького въезжает автомобиль ВАЗ. При этом, водитель отечественной легковушки проехал на красный сигнал светофора, тогда как водитель скорой ехал на разрешенный свет. От удара скорая помощь развернулась на дороге и упала на бок.

Как выяснилось, отечественным автомобилем управлял 20-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за превышение скорости.

В результате ДТП травмы получили пассажиры и водитель скорой помощи, а также пассажир автомобиля ВАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.