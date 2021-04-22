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Три года в колонии строго режима проведет петербуржец, укравший из красноярского магазина энергетик и упаковку семечек

Главная Происшествия
Красноярск
16:50 22 Апреля 2021
приговор, кража, суд
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Мужчина, который в апреле прошлого года совершил разбойное нападение на красноярский магазин, отправится в колонию на три года. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. 

Оперативники, приехавшие на место происшествия, выяснили, что около двух часов ночи в магазин ворвался молодой мужчина. Угрожая сотрудникам осколком стекла, он похитил из кассы 23 тысячи рублей, бутылку энергетика и упаковку семечек. 

Со слов продавца был составлен фоторобот нападавшего и вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его.

«Им оказался ранее не судимый 22-летний молодой человек. За несколько дней до этого он приехал из другого города, а на похищенные деньги он намеревался снять жилье» - говорится в сообщении пресс-службы.

Центральный районный суд г. Красноярска, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил молодому человеку наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

 

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