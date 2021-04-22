Две тонны бельгийских груш уничтожили в Красноярске

Две тонны груш в Красноярске изъяли сотрудники регионального Россельхознадзора, транспортной полиции и таможни. По данным ведомств, «упаковка груш содержала информацию, указывающую на страну производителя груш – Бельгию».

Ввоз такого товара на территорию Российской Федерации запрещен, однако груз добрался до оптово-распределительного центра в Советском районе города.

Фрукты были уничтожены на полигоне ТБО, а вся информация о получателях передана в Федеральную службу безопасности.

фото: Россельхознадзор по Красноярскому краю